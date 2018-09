La Plataforma en Defensa de l'Ebre prepara diversos actes per celebrar el seu aniversari

Una festa d'aniversari donarà el tret de sortida el proper 15 de setembre

Actualitzada 05/09/2018 a les 20:39

Nova imatge i cançó de Pepet i Marieta

Una festa d'aniversari a Tortosa el pròxim dissabte, 15 de setembre, donarà el tret de sortida a les celebracions per la majoria d'edat de la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). El moviment social contra el transvasament ha previst debats, exposicions i actes lúdics de tot tipus fins ben entrat el mes de març per commemorar els divuit anys de lluita per defensar el futur de les Terres de l'Ebre a partir de la nova cultura de l'aigua, tant al carrer com a les institucions, des del mateix territori o des de Brussel·les. Ho farà amb una nova imatge gràfica del nus, també amb una cançó per reivindicar l'efemèride, amb la qual vol reivindicar que el moviment ha arribat ja a un estadi de maduresa i vol posar l'accent en la generació de joves que han crescut i pres consciència social i de territori al costat de les mobilitzacions. Però també amb un avís molt clar: «això no ha acabat: continua. Ens estem rearmant», ha avisat el portaveu de la PDE, Manolo Tomàs.La primera assemblea convocada pel moviment social tenia lloc un 15 de setembre de l'any 2000. Eren el moment que es començava a fer visible l'amenaça del Pla Hidrològic Nacional promogut pel govern del PP. I així va ser, com sobre la base de l'antiga Coordinadora Antitransvasaments i activistes procedents d'altres lluites, naixia un nou moviment transversal, des del punt de vista social i ideològic, que no només va ser capaç d'aglutinar sectors molt diversos en defensa del territori al voltant del revolucionari concepte de la nova cultura de l'aigua, sinó que va contribuir decisivament a bastir la que avui es coneix com a identitat ebrenca. La trobada va finalitzar, de forma totalment espontània, amb una manifestació de centenars de persones pels carrers de Tortosa cridant a l'uníson el crit de guerra que ha vingut a plasmar simbòlicament l'esperit del moviment: l'omnipresent 'Lo riu és vida'.L'efemèride marca el punt d'inici de les celebracions que, en realitat, arrencarà al matí de dissabte 15 amb la repintada del mural al marge dret de l'Ebre, a Tortosa. A la tarda, i com a preludi de la festa, s'organitza al Centre Cívic de Ferreries una taula rodona amb joves de diferents llocs de la Conca de l'Ebre i s'inaugura una exposició de cartells de la PDE, a càrrec de Salvadó Tarragó. La jornada clourà amb un sopar de pa i porta, el concert de grup Los Sirgadors i punxa discos. «Volem fer un homenatge: no és un dia per parlar d'Europa, del cabal ambiental o del Tribunal Suprem. És un dia de reconeixement a la gent, parlar de la gent i que s'ho passin bé. Tot no han de ser problemes, males cares, reunions, viatges o cansament. També ha de ser gaudir de la celebració dels divuit anys d'un moviment social que ja va assolir el seu objectiu d'aturar el transvasament. L'any 2004 havia d'acabar, però alguns no ho veiem clar i no vam marxar a casa, vam continuar tots aquests anys i el resultat ha estat molt bo», ha valorat el portaveu antitransvasament Joan Antoni Panisello.Al matí de l'endemà, dia 16, s'ha programat la XVIII piraguada en defensa de l'Ebre que es va haver d'ajornar la passada primavera pel cabal excessiu del tram final del riu. Serà el mateix trajecte de dotze quilòmetres, entre Xerta, Aldover i Tortosa i s'espera la participació d'unes 200 persones. El cap de setmana, de fet, serà el preludi de gairebé set mesos de celebracions, de reivindicació de la madures i de la consolidació del moviment, del seu paper en la defensa del riu i el Delta, situant la defensa de l'Ebre com una «qüestió de país», amb voluntat de construir alternatives i crear una consciència col·lectiva a les Terres de l'Ebre. «És molt difícil que un moviment aguanti tants anys i la gent respongui», ha valorat la portaveu Matilde Font. Tot plegat, asseguren des des del moviment, ha de reforçar l'estratègia per als pròxims anys. «Serà un bon exercici per ampliar la visió i moure sinergies», ha abundat, per la seva banda, Manolo Tomàs, tot apel·lant a la societat del territori a participar i mantenir alta la guàrdia . «Això no ha acabat: continuem. Ens estem rearmant, reorganitzant i consolidant-nos. Animem a la societat ebrenca a no baixar la guàrdia siguin quines siguin les circumstàncies polítiques», ha proclamat.Les commemoracions tindran una nova imatge gràfica, dissenyada per Hernan, de Del Terreno, amb una reinterpretació jove del símbol del nus. També la seva pròpia cançó i el videoclip, a càrrec de Pepet i Marieta i que comptarà amb la col·laboració de diferents músics del territori i del país. A partir de la col·laboració de diferents agents i particulars del territori, es preveuen accions en diversos àmbits, com el projecte 'Generació lo riu és vida', d'Àlex de la Guia i Núria Caro, basat en una sèrie de dotze programes televisius que culminaran amb un llibre; un debat organitzat pel Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre; així com una exposició d'imatges i cartells del moviment en defensa de l'Ebre des dels seus orígens als anys 80 per part del Museu Històric Comarcal del Baix Ebre.La PDE, a més, ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials, amb el hashtag #18anysLoRiuÉsVida perquè els ciutadans del territori puguin compartir les seves imatges i records de tot aquest temps de lluita i mobilitzacions, fent una crida especial als joves. També es preveuen activitats a diferents poblacions del territori, amb una exposició itinerant, actes i debats. Tot plegat, ha de culminar el pròxim mes de març, al voltant del Dia Mundial de l'Aigua, amb un concert i celebració de cloenda a Amposta. Per poder finançar tot aquest programa, a més, el moviment posarà en marxa, a partir del mateix dia 15, una campanya de micromecenatge a la plataforma Tot Suma amb l'objectiu de recaptar uns 7.000 euros.