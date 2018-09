La jutgessa veu indicis de malversació per part de l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferré

La defensa no aconsegueix fer valer l'argument de que Ferré hauria actuat sense ànim de lucre atribuint el cobrament de dietes dobles a una «descuidada gestió»

Actualitzada 05/09/2018 a les 14:43

«Ningú està per sobre de la llei»

La titular del jutjat número 2 d'Amposta ha ordenat que continuï el procediment per suposada malversació de cabals públics contra l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferré, després de la vista celebrada amb totes les parts el passat 30 de juliol per concretar la imputació. Considera que existeixen indicis suficients per atribuir-li i mantenir-lo com a investigat per aquest presumpte delicte, penat amb fins a sis anys de presó, arran del cobrament de 23.640 euros en dietes duplicades de l'Ajuntament d'Amposta, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i altres organismes públics dels quals formava part dels òrgans de direcció als quals acudia sense representar el consistori. La jutgessa, que va obrir el procediment de judici jurat popular fa uns mesos, rebutja l'argument de la defensa, segons la qual Ferré no actuava amb ànim de lucre al·legant una «descuidada gestió» per part seva fruit de la «superposició de càrrecs i reunions». D'altra banda, i a petició de Fiscalia, s'encarregarà a la Sindicatura de Comptes que confirmi l'informe dels Mossos i sobre la legalitat de les dietes.Tant l'Ajuntament, acusació, com Fiscalia es van pronunciar sobre la necessitat que el procediment seguís endavant per suposada malversació de cabals públics. Sobre la base de l'informe elaborat per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos –que va rastrejar totes les despeses cobrades per Ferré entre 2011 i 2014- i els sol·licitats a secretaria i intervenció municipals, la jutgessa entén que l'exalcalde hauria passat al consistori despeses de desplaçament, peatges, menjar, allotjament i aparcaments de reunions d'organismes per als quals no havia estat designat com a representant municipal. Les dietes en qüestió sumen un total de 23.630 euros.La jutgessa rebutja de ple l'argument de la defensa segons el qual no existia l'element dolós o l'ànim de lucre. Sorprenentment, i especialment després que Ferré hagués proclamat reiteradament la seva innocència i rebutjat qualsevol pacte amb Fiscalia o l'acusació a la sortida dels jutjats, els advocats van adduir una «descuidada gestió» per part de de l'exalcalde, fruit d'una «superposició de càrrecs» –tenia càrrecs directius o formava part d'uns divuit organismes, molts dels quals per designació del seu partit, CDC i no de l'Ajuntament- . Una explicació que, segons retreu la jutgessa, no pot assumir, «més encara tenint en compte l'especial deure de gestió dels recursos públics per raó del càrrec».La defensa va intentar també explotar el fet que les dietes havien estat autoritzades per la interventora. En aquest punt, la jutgessa recorda que la funcionària, d'acord amb la seva declaració i els informes presentats, exercia una funció «merament formal o instrumental» i eren aprovades, finalment, via decret d'alcaldia. Per contra, apunta que era el funcionari públic, en aquest cas l'exalcalde, qui firmant les notes de despeses declarava que aquestes han estat efectuades en l'exercici de les seves funcions. «No es considera estrictament necessari que el funcionari tingui en el seu poder els cabals públics per raó de la competència que ostenta, sinó que és suficient que tingui competència per adoptar decisions que es tradueixin en la disposició sobre els mateixos», raona la jutgessa en el seu escrit, tot remarcant que els funcionaris no només han de vetllar per no danyar el patrimoni públic, sinó que disposen de la confiança dels ciutadans en la seva «honesta gestió» i la «fidelitat al servei» que se'ls encarrega.El regidor no adscrit German Ciscar, que va portar el cas als tribunals després de detectar irregularitats en les dietes de Ferré, confia que el cas acabi finalment a judici. «Espero que es faci justícia, que se l'acusi pel que és veritat, malversació de cabals públics, i que l'Ajuntament d'Amposta recuperi aquests milers d'euros. I sobretot que s'enviï un avís: que ningú està per sobre de la llei. El senyor Manel Ferré pensava que sí. Ja no només jo qui veu això: és Fiscalia, la jutgessa i els Mossos d'Esquadra», ha valorat. En el cas que s'acabi obrint judici oral i s'acusi formalment Ferré, la vista es faria amb un jurat popular a l'Audiència de Tarragona. Ciscar també ha mostrat sorpresa davant l'argument de la defensa d'una «gestió descuidada» per part de l'exalcalde. «A aquestes alçades poca gent s'ho pot creure. La justícia tampoc s'ho creu. Que ens ho expliqui: quan és de forma continuada i reiterada, parlem de milers d'euros, gestió descuidada, que és la seva defensa, és molt pobra. Si hagués estat un moment puntual i de pocs centenars es podria creure o no. Però sent milers d'euros i de forma sistemàtica es veu que ha estat malversació de cabal públic», ha afegit.D'acord amb l'informe policial, el consistori va abonar Ferré entre 2011 i 2014 13.828 euros en despeses que ja havien estat sufragades per algun d'aquests organismes, principalment el CSC. Alguns dels conceptes, van causar estupefacció entre la ciutadania entre les dietes que Ferré va cobrar de forma duplicada a l'esmentat organisme i el consistori figurava un àpat en un restaurant de Barcelona a base de «llamàntol», «filet», «vi de Rioja». Els 9.800 euros restants van ser assumits per alguns dels ens públics esmentats. Pràcticament des del seu nomenament com a president d'aquest consorci, Ferré va disposar d'una targeta de crèdit del CSC amb la qual, segons els Mossos, finançava la benzina i els costos de desplaçament amb el seu vehicle particular. Des de mitjan 2012, a més, l'ens li va posar un cotxe a la seva disposició. Però Ferré continuava passat dietes suposadament duplicades al consistori.Ara, la jutgessa ha acordat també, a petició de Fiscalia, sol·licitar un informe tècnic a la Sindicatura de Comptes sobre el document presentat pels Mossos en la línia de «confirmar, matisar o corregir» el seu contingut. També demana a l'organisme que determini la correcció legal de la doble imputació de despeses o dietes entre l'Ajuntament, d'una banda, i el CSC, l'ACM, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ICS, GINSA i SEM, pels quals també va sol·licitar dietes tot i que no representava a l'Ajuntament quan assistia a les seves reunions. Finalment, la Sindicatura s'haurà de pronunciar sobre la reclamació del consistori per les despeses de quilometratge efectuades amb el tot terreny que li va lliurar el CSC.