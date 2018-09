L’AECE afirma que la mesura perjudica la competitivitat de les empreses del territori

L’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE) considera «insuficient» el desviament obligatori de camions de l’N-340 cap a l’AP-7. «Aquesta actuació no deixa de ser un pegat més a la situació que vivim actualment envers les infraestructures del territori», ha assenyalat l’entitat en un comunicat. Segons la patronal, les reivindicacions fetes pels agents socials del territori han estat moltes, però «realment no donen el fruit esperat». Davant d’aquest escenari, l’AECE assegura que continuarà lluitant per defensar els interessos de les empreses, atès que les mesures implementades també comporten una pèrdua de «competitivitat» en el sector del transport, però també en els sector serveis, el comerç, l’hostaleria i el turisme.