El consistori demana col·laboració veïnal a través de les xarxes socials per donar amb el responsable dels desperfectes

Actualitzada 04/09/2018 a les 10:20

Un vehicle va xocar la darrera setmana contra unes baranes de Móra d’Ebre i tot seguit va marxar del lloc dels fets. El xoc va causar desperfectes en el mobiliari municipal, tot i que el conductor no va donar cap avís a l’Ajuntament. És per això que el consistori del municipi vol trobar el conductor responsable d’aquest accident. Per aconseguir-ho, l’ens municipal ha demanat la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials.Les baranes que han quedat torçades a causa de la col·lisió són les que estan situades a la cantonada dels carrers Antoni Asens amb Dr. Peris, tal com es pot apreciar en les imatges difoses per l’Ajuntament a través del seu perfil de Facebook. El consistori morenc demana als veïns que vagin ser testimonis dels fets o que en puguin aportar alguna dada que es podin en contacte amb la policia local.