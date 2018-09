Denuncien un pescador per tinença il·lícita d'armes blanques a Tortosa

La mateixa persona i dos pescadors més també van ser denunciats per acampada no autoritzada, pescar en horari nocturn i utilitzar una cuina de gas en terreny forestal

Actualitzada 03/09/2018 a les 09:50

Els Agents Rurals han denunciat un pescador al riu Ebre a l'alçada de Tortosa per tinença il·lícita d'armes blanques. Per altra banda, la mateixa persona i dos pescadors més també van ser denunciats per acampar en Zona de Domini Públic Marítim Terrestre sense cap autorització, pescar en horari nocturn i fer ús en terreny forestal d'una cuina de gas.Pel que fa al cas de la denúncia per tinença il·lícita d'armes blanques, els Agents Rurals van trobar tres ganivets d'entre 30 i 45 centímetres a l'interior d'un vehicle propietat d'un dels pescadors denunciats.