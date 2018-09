La caravana que portava al darrera s'ha pogut separar i no ha patit danys

Actualitzada 03/09/2018 a les 17:17

Un vehicle, que portava una caravana, ha cremat totalment aquest matí a l'àrea de servei Baix Ebre, abans d'arribar a la sortida de l'AP-7 cap a l'Aldea i Tortosa. El cotxe es trobava a la zona de l'aparcament i ha començat a cremar. La caravana que portava al darrera s'ha pogut separar prèviament i no ha patit danys. No hi ha hagut cap ferit com a consequència del foc.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 12 hores i han activat tres dotacions per extingir el foc.