El ferit ha estat evacuat amb helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona

Actualitzada 02/09/2018 a les 19:22

Un local de kebabs ha començat a cremar aquesta tarda a Móra la Nova, concretament el local número 35 del carrer Major del municipi. El local ocupa la planta baixa d’un edifici que té dues plantes més però en les quals no hi resideix ningú.Els bombers han rebut l’avís quan passaven dos minuts de tres quarts de cinc de la tarda i han activat 7 dotacions per extingir l’incendi i rescatar la persona que es trobava en aquells moments dins el local. L’home ha patit ferides greus de segon grau en un 20% del cos i el SEM l’ha traslladat en helicòpter medicalitzat fins a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.