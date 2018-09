El foc s’ha originat a un vehicle de l’interior d’un taller mecànic

Actualitzada 01/09/2018 a les 11:50

Un turisme que estava aparcat a l’interior d’un taller mecànic de Tortosa ha començat a cremar aquest matí. El local es troba a la planta baixa d’un edifici amb tres plantes ubicat al carrer Sebastián Ladrón del municipi. En els dos pisos superiors hi ha un total de 12 habitatges ocupats per 25 veïns.Els bombers han rebut l’avís de l’incendi a les 8.20 hores del matí i han activat nou dotacions per extingir l’incendi. Els 25 veïns del bloc han hagut de ser evacuats per precaució, ja que el fum es propagava perillosament. Els bombers han aconseguit extingir l’incendi i ara mateix es troben ventilant l’edifici per a que els veïns puguin tornar el més aviat possible. L’incendi tan sols ha causat danys materials i cap dels 25 veïns han resultat ferits.