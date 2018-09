L'Eufònic apropa les accions gastro-sonores amb la perfomance de La Forasteria al Mercat d'Amposta

La banda austríaca Avec i Huma són els plats forts d'aquest dissabte en la setena edició del festival

Actualitzada 01/09/2018 a les 17:15

L'Eufònic, el festival d'arts sonores i visuals de les Terres de l'Ebre, ha arribat a l'equador de la setena edició aquest dissabte al matí amb la proposta de La Forasteria, al Mercat Municipal d'Amposta. Els artistes han aproximat les espècies invasores, com el cranc blau, a través d'un taller de cuina en el qual han experimentat amb els sons. «Les olors, els gustos, les textures... hi ha diferents sentits que entren en la narració de les receptes, però per alguna raó no hi entra el so, quan en realitat reconeixes el soroll del sofregit», ha explicat Mar Cianuro, una de les artistes del col·lectiu. Per la seva part, el director del certamen, Vicent Fibla, ha afirmat que el festival combina propostes que «aparentment» no lliguen amb actuacions de pop combinat amb l'electrònica, d'artistes visuals i experimentals i propostes «delicadíssimes». Fibla ha destacat l'actuació «totalment màgica» d'aquest divendres a la nit de Lawrence Rothman i de la banda austríaca Avec i Huma previstes per aquest vespre a Sant Carles de la Ràpita.Els artistes de La Forasteria han començat a actuar en una de les parades del Mercat Municipal d'Amposta enmig de l'atenta mirada dels clients. La Laia Arqueros i la Mar Cianuro han esmentat el nom d'algunes de les espècies invasores, com el caragol poma, i així, la resta del grup artístic ha cuinat una paella de fesols amb cranc blau que han repartit entre els assistents al finalitzar per esmorzar. La perfomance barreja la cultura gastronòmica, de la saviesa popular de les receptes tradicionals, amb el món sonor.«La proposta intenta obrir un nou sentit, jugar amb els nous sons i fer-nos una mica més conscients», ha precisat Mar Cianuro. Per l'artista, el més interessant és narrar els sons d'una recepta perquè assegura que ingredients, com el pebrot, en un sofregit, els té tothom al cap i els associa amb un soroll concret. Oliver Mancebo, un altre dels artistes d'aquesta formació, ha bromejat que els membres del col·lectiu són «l'espècie invasora». De fet, Mancebo ha explicat que en l'actuació han utilitzat crac blau atès que «gastronòmicament és el més aprofitable». A més a més, ha afegit que l'acció és un tast del seu treball. Els artistes estan elaborant un catàleg multidisciplinari que editaran en format disc.D'altra banda, en la jornada d'aquest dissabte al matí, l'espai dels Ullals de Baltasar, ha estat un altre dels escenaris de l'Eufònic. En aquest paratge natural hi ha actuat el discjòquei Diego Armando. Tot seguit, la banda barcelonina STA ha amenitzat amb ritmes jamaicans, d'electrònica i punk, el vermut dels assistents. «És evident que un vermut a l'aire lliure no és cap invent, hem apostat per mantenir els reptes mediambientals amb una banda tocant als Ullals, i la gent que es queda totalment respectuosa -a l'altra costat-, i amb els instruments a terra, mantenint una mica l'orografia pròpia de l'espai», ha detallat el director de l'Eufònic, Vicent Fibla.Segons el director l'essència del certamen és la combinació de propostes diverses, que comporta una mescla de públics i de diferents activitats. «La perfomance de La Forasteria respon a la idea de quatre artistes treballant en una residència i parlant de les espècies invasores i, altres com l'actuació de Marion Harper, en un escenari totalment musical», ha argumentat Fibla.Amb tot, el director destaca les actuacions d'aquest divendres amb Marion Harper, Los Ganglios i Lawrence Rothman. «Va ser un dia explosiu, però encara queda la segona nit i un dels plats forts és la banda austríaca Avec i Huma, que esperem que faci retronar el que queda del Mercat Vell», ha detallat Fibla. El festival compta amb 50 artistes, de deu nacionalitats diferents, i una vintena d'espais. Després de quatre dies clourà aquest diumenge amb el concert de Betacam i el discjòquei Titi Calor, al Xiringuito de la Costa.