La família es trobava de vacances en una casa de la urbanització de les Tres Cales

Actualitzada 31/08/2018 a les 20:14

Un nen d'un any i mig i de nacionalitat belga va morir dijous la tarda en ofegar-se, després de caure en una piscina particular a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). L'infant es trobava de vacances amb la seva família en una casa de la urbanització de les Tres Cales. Segons fonts policials, els pares s'haurien despistat, quan el menor va caure a la piscina. El 112 va rebre l'avís a les 18.30 hores i va mobilitzar un vehicle d'intervenció ràpida, l'helicòpter de Móra i una ambulància convencional. Quan els serveis sanitaris van arribar a la casa no van poder fer res per salvar la seva vida. Un equip de psicòlegs va assitir a la família arran de l'accident.Fins al lloc també es va desplaçar Protecció Civil, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Aquests han obert diligències per esclarir els fets, tot i que apunta a una mort accidental.L'alcalde de la localitat, Jordi Gaseni, ha explicat que des de l'Ajuntament s'estudiarà si és possible tirar endavant algun tipus d'ordenança municipal que obligui a millorar la seguretat en aquest tipus de piscines privades. Gaseni ha recordat que en altres països hi ha normatives en aquest sentit.