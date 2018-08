Excel·lents previsions per la collita d'arròs al Delta de l'Ebre

Es podrien recollir 140.000 tones durant aquesta campanya

Actualitzada 30/08/2018 a les 15:45

Defensa davant del canvi climàtic

Els arrossaires del Delta de l'Ebre ultimen els preparatius per encetar una campanya que es preveu excel·lent. Tot i que les recol·lectores ja entren en alguns camps, serà a partir de finals de la setmana vinent quan l'activitat es comenci a generalitzar en el cas de les varietats més primerenques. Enguany, les previsions apunten cap a les 140.000 tones d'arròs, un 20% superior a l'anterior. A diferència de l'any passat, quan el fong de la piriculària va causar estralls en molts arrossars, la moderació de la calor durant els últimes setmanes ha permès el bon desenvolupament de les espigues. Per esquivar els efectes del canvi climàtic, els arrossaires mediten posposar la sega de les varietats de cicle llarg fins a finals de setembre o octubre, evitant les excessives temperatures de l'agost. Una nodrida representació del sector ebrenc, amb participants d'arreu de l'Estat, s'ha trobat aquest dijous al matí a Amposta amb motiu de la XXV Jornada de camp de l'arròs que organitza l'Estació Experimental de l'Ebre de l'IRTA.El retard que va experimentar l'inici de la sembra no ha condicionat el desenvolupament posterior de la collita. La gran preocupació dels arrossaires, de fet, era superar amb èxit els episodis de forta calor i humitat del mes d'agost, que la campanya passada va delmar considerablement la producció. Són els factors que ajuden a propagar el fong de la piriculària, que eixuga la tija de la planta i la part superior. Enguany, les altes temperatures i la forta humitat es van concentrar durant la primera setmana d'aquest mes. «Durant la segona setmana es van suavitzar les temperatures, van aparèixer els vents de mar i la perspectiva és que la collita estarà força bé», ha subratllat el president d'Arrossaires del Delta, Jordi Casanova.Tot i que en alguns camps de zones afectades per la plaga del caragol maçana –prop de l'Ampolla- ja han començat a segar, serà a partir de finals de la setmana vinent quan les màquines recol·lectores comencin a envair els camps del Delta. Especialment els que es van sembrar amb bomba o guara, les varietats més matineres. Tot i que, fins aquest moment, l'aposta de molts productors era apostar per tipus d'arròs de baixa alçada i cicle curt, com a forma de combatre el canvi climàtic, Casanova ha apuntat que el sector estudia seriosament aprofitar el cicle llarg de les varietats que durant els últims anys s'han anat imposant arreu del Delta, principalment l'anomenada JSendra. Una aposta, ha precisat, que suposaria posposar la sega fins a finals de setembre o principis d'octubre.«Una de les defenses que podem tenir davant del canvi climàtic és que, en comptes de fer les segues al principi setembre, ens n'anem a finals setembre o octubre, amb cicles més llargs, perquè sortiríem del fort de la calor que és el mes d'agost», apunta. Això permetria que el moment de maduració de l'espiga «quedaria pràcticament dins setmanes que se suavitza temperatures i les nits són més suaus». Un fet que resulta especialment important, recorda, perquè quan les nits superen de forma continuada els 25 graus i la humitat és forta, la planta «està contínuament treballant», provocant-li estrès i castigant-la.Aquest dijous, el sector ha celebrat la seva trobada anual en el marc del XXV aniversari de la Jornada de camp de l'arròs que celebra l'Estació Experimental de l'Ebre de l'IRTA. Unes 300 persones, entre productors, representants d'empreses, estudiants o investigadors, provinents del Delta de l'Ebre i d'altres zones productores d'arròs de l'Estat, s'han trobat a Amposta per conèixer els projectes en els quals treballa l'organisme en la línia de millorar la productivitat i sanitat del conreu. «Ens esforcem molt a l'hora de treballar amb allò que necessita el sector. Estem al costat d'ells», ha indicat la investigadora de l'IRTA, Maria del Mar Català. Entre d'altres aspectes, l'Estació Experimental de l'Ebre estudia com les varietats que desenvolupen les empreses s'adapten al terreny deltaic en condicions d'estrès, tolerància a la salinitat, la piriculària o també el caragol maçana. Els resultats dels seus projectes són presentats en una jornada al mes de febrer.Català, que ha participat en la jornada des de la primera edició, recorda que molts dels problemes que llavors preocupaven els arrossaires es mantenen, però també n'han aparegut de nous i més complexos. «Tenim altres problemes com el caragol maçana, temes de canvi climàtic, que abans eren impensables, ara s'introdueixen molt. Però d'altres estan des del primer dia presents i que continuem lluitant: malalties, salinitat, continuem convivint amb ells. Però n'apareixen altres: espècies invasores. Mai pensava que treballaria amb caragol maçana, una plaga que fa 25 anys coneixia que estava Àsia. I al final l'hem tingut. Ens anem adaptant a les necessitat del sector», ha tancat. En endavant, la jornada de camp esdevindrà bianual, segons ha anunciat la mateixa Català.