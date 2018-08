Arrossaires del Delta de l'Ebre culmina creació de la nova empresa Nomen Foods

La Cooperativa lliura les participacions accionarials de la nova societat als seus 950 socis, que tindran un 11% de la propietat a títol individual

Actualitzada 30/08/2018 a les 19:42

Oficina comercial a Madrid

L'assemblea de la cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre ha aprovat el lliurament de les participacions accionarials de Nomen Foods SL als seus 950 socis. Amb aquest tràmit, la cooperativa culmina la constitució d'aquesta societat mercantil, que a partir d'ara s'encarregarà de produir i comercialitzar les marques Nomen, Bayo i Segadors del Delta, a més dels negocis a l'engròs per a la indústria i l'exportació. Per la seva banda, Arrossaires mantindrà les àrees agronòmiques, a més d'assessorar els productors, I+D en llavors, varietats, productes ecològics i les activitats relacionades amb el medi ambient. Nomen Foods SL està participada en un 11% pels mateixos cooperativistes a títol individual. El 89% restant de la propietat quedarà en mans de la mateixa Cooperativa.«Arrossaires ha vist incrementada la seva activitat, patrimoni i penetració al mercado espanyol els últims anys i necessitàvem noves fórmules societàries organitzatives i financeres per enfortir les dos noves entitats resultants», ha apuntat Enric Batlle, director general del grup agroalimentari. El passat 2017, Arrossaires va tancar l'exercici amb una xifra de negoci del 35,8 milions d'euros, un 3,4% més que l'exercici anterior. El resultat net es va situar en els 1,64 milions, un 7,5% més. Les exportacions, especialment de la marc Nomen, asseguren, expliquen el creixement. Els 950 socis de la cooperativa conreen 5.500 hectàrees d'arròs al Delta de l'Ebre i ocupa un centenar de persones a la seva planta de Deltebre. L'any passat va comercialitzar 38.000 tones d'arròs, un 10% més que l'anterior.D'altra banda, i dins de l'estratègia de creixement i incrementar la seva presència dins del mercat estatal, Nomen Foods ha obert una oficina comercial a Madrid. L'objectiu és, segons l'empresa, donar una millor resposta als seus clients en el conjunt del territori. «L'augment de la nostra cartera de productes i la nostra major presència al mercat espanyol requerien una oficina i un equip a Madrid per oferir el millor servei als nostres clients», ha tancat Batlle.