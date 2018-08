La policia local li atribueix a l'arrestada, que ja va ser arrestada en un operatiu el passat mes d'abril, un presumpte delicte de tràfic de drogues

La Policia Local d'Amposta ha detingut aquest dimecres al migdia una veïna de la ciutat per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Els agents han trobat a la detinguda nou embolcalls de cocaïna a sobre, suposadament, preparats per a la seva distribució. La dona ja havia estat arrestada el passat mes d'abril en el marc d'una operació policial contra el tràfic de drogues a la ciutat. La policia local d'Amposta preveu que passi a disposició judicial durant aquest divendres.El setge contra els punts de venda de drogues al detall al nucli urbà d'Amposta és la gran prioritat del cos policial, que ha practicat prop d'una quarantena de detencions i gairebé una trentena d'escorcolls durant poc més d'un any.