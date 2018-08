El pilot de Formula 1 de Mercedes surt entrenant a dintre de l'Església del Poble Vell

L'anunci que Lewis Hamilton va gravar a principis de març a Corbera d'Ebre (Terra Alta) ja ha sortit a la llum. El pilot de Formula 1 de Mercedes va rodar a l'Església del Poble Vell un anunci per la marca Puma.Hamilton no va dubtar en penjar a les seves xarxes socials imatges de la seva estada en un dels escenaris de la Batalla de l'Ebre. La seva arribada va generar expectació, ja que ho va fer amb helicòpter.Al vídeo es veu com Lewis Hamilton arriba a l'edifici religiós i com realitza un entrenament amb diversos exercicis físics a dintre, tot vestint roba de la marca esportiva.