Xerta dóna suport a Carme Forcadell dibuixant el seu nom a l'assut

Els concentrats van segar la vegetació per formar la paraula 'Carme' i diversos llaços

Actualitzada 27/08/2018 a les 19:23

Avui hem reivindicat a Xerta la presidenta Forcadell i hem deixat clar que no ens aturarem fins que ella i la resta de presos polítics i exiliats siguin lliures! pic.twitter.com/in02tiJrsm — Free Forcadell (@FreeForcadell) 25 d’agost de 2018

Visca les Terres de l’Ebre! Jo tampoc us oblido i us porto al cor. Ben aviat ens tornarem a trobar a Xerta, a casa, al costat del riu. #llibertat pic.twitter.com/6QBq8Szb85 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 26 d’agost de 2018

La plataforma Free Forcadell va convocar aquest passat dissabte 25 d'agost un acte de suport a l'expresidenta del Parlament de Catalunya a l'assut de Xerta, la seva població natal. Els concentrats van dibuixar, segant la vegetació, la paraula 'Carme' i diversos llaços per donar-li suport. També es van desplegar dos pancartes en suport als presos polítics i exiliats, en les quals es podia llegir: 'Ni presó ni exili' i 'Us volem a casa'.Forcadell, que es troba a la presó de Mas Enric del Catllar des del 20 de juliol, va piular un missatge d'agraïment als concentrats juntament amb un vídeo aeri, on es pot veure l'acció a l'assut.