Riba-roja d'Ebre recupera la seva «autoestima» convertint els seus carrers en un museu a l'aire lliure

El festival Riu d'Art relliga l'art internacional, les històries personal i vivències locals i la recuperació patrimonial del municipi

Actualitzada 29/06/2018 a les 10:57

Artistes de casa i coworkers

Riba-roja d'Ebre està culminant el procés de creació de la que és la tercera edició del festival Riu d'Art. Des de fa dues setmanes, 10 artistes de 6 països diferents estan reconvertint espais municipals «degradats i abandonats» que engrandiran aquest petit «museu a l'aire lliure» en que s'està convertint el poble. La convivència entre vilatans i artistes és clau en el procés de creació que genera el Riu d'Art i algunes de les propostes se n'alimenten alhora de plasmar història viva de Riba-roja d'Ebre. Dibuixos inspirats en vivències d'avantpassats, records i somnis de veïns embotellats o una coreografia que descriu l'obertura que ha fet el poble cap al riu, en són alguns exemples. «Aixecar l'autoestima» i recuperar part del talent jove que s'ha perdut en les últimes dècades són els principals eixos d'un festival artístic molt lligat a l'aposta decidida de l'Ajuntament pel coworking i la Zona Líquida, espai pioner en l'àmbit rural a Catalunya. Justament una de les artistes locals que participa el Riu d'Art és la il·lustradora Roser Gay, coworker retornada al seu poble fa dos anys on ha trobat l'espai per donar un impuls a la seva feina.Les obres del concurs d'art internacional que promou la regidoria de Joventut de Riba-roja d'Ebre es presentaran oficialment aquest dissabte. Artistes locals com la Roser Gay, l'Adrià Cid i l'Albert Bonet, el David Artal, el reusenc Ekaitz Sánchez, o els estudiants de l'escola municipal d'Art, han treballat colze a colze, durant dues setmanes, amb MaryAnn Loo de Singapur, la ballarina Karen Harvey dels Estats Units, Romina Cristi de Xile, Bianca Tschaikner d'Àustria o Carys Wilson del Regne Unit. S'hi havien presentat 28 artistes de fins a 18 països, de quatre dels cinc continents i aquests han estat el seleccionats per a la tercera edició del concurs.Les actuacions van lligades a convertir el poble en una espècie de museu a l'aire lliure amb l'objectiu de recuperar «l'autoestima local» que, durant anys, ha anat a la baixa. A Riba-roja d'Ebre, els darrers 20 anys, hi ha hagut un gran fuga de talent jove i la situació ha estat «complicada». «Marxaven a les ciutats a formar-se i en acabar també iniciaven allà la seva carrera professional», ha lamentat Francesc Esteve, regidor de Joventut, TICS, Educació i Esports de Riba-roja d'Ebre. «Per trencar amb aquest dinàmica, es va mirar com podíem decantar la balança», ha explicat.També la coordinadora del concurs i promotora del projecte Riba Rocks, Sarah Misselbrook, ha refermat la idea que les obres del festival artístic i la participació d'artistes de tot el món «tenen la força de millorar l'autoestima de la gent local i la qualitat de vida» de poble. Misselbrook, artista instal·lada amb el seu marit al municipi, també ha defensat que amb la presència d'artistes internacionals també es juga a despertar vocacions. Al poble compten amb una escola municipal d'art que és un dels participants locals fixes del Riu d'Art.«Hi ha una connexió mol molt forta entre les obres i la gent. No és un galeria on hi ha distància entre l'observador i la obra. Per als artistes locals és una oportunitat per crear connexions amb altres països, altres cultures i altres idiomes, i això és molt bo», ha remarcat Misselbrook. Per la seva banda, els artistes forans busquen la inspiració als racons de Riba-roja d'Ebre, en converses amb les vilatans, i en les molts entrevistes que fan als veïns per trobar la inspiració en les històries dels seus avantpassats. «Els artistes arriben i són com esponges. Absorbeixen tota la informació. És una intensa experiència de dos setmanes on són com nens molt emocionats d'estar aquí», ha explicat l'artista coordinadora del Riu d'Art.Totes aquestes sinèrgies i la xarxa artística que s'escampa a través del procés de creació són accions pensades per atreure i retenir el talent jove però sobretot per incentivar accions que ajudin a frenar el despoblament rural, un problema estès a la comarca riberenca i també a tot el territori.Ara bé, la meitat dels artistes participants al Riu d'Art són «de casa» i en algun cas són d'aquests talents fugits i recuperats amb iniciatives contra la despoblació, com l'espai coworking Zona Líquida, pioner en l'àmbit rural al país.Aquest és el cas de la Roser Gay, il·lustradora i coworker. «Ha estat molt gratificant tornar. Des de que estic aquí treballo més que mai. Tinc un espai ampli, tranquil, amb molta sinergia amb molt tipus de persones i de professionals. Aquí la meva feina ha despuntat més que en els 15 anys que porto treballant a Barcelona o altres ciutats», ha assegurat Gay. «Vas obrint oportunitats en ser actiu al teu poble i la teua zona», ha afegit. Mentre que defensa que la inspiració es porta «a la motxilla» i que es troba amb molta feina, ha reconegut que l'entorn de treball és vital. «El que t'han de donar és l'espai i tu de dintre ja ho treus tot», ha dit.Gay és la primera vegada que participa al Riu d'Art i ho ha fet amb un mural titulat 'Flora recollint la primavera', al carrer Garites, inspirat en una pintura descoberta a la desapareguda Pompeia. La il·lustradora ha volgut jugar amb els conceptes de «passat i present» sobre un espai molt degradat que ella veu cada dia quan va de casa a la feina, a l'espai coworking de Riba-roja d'Ebre.«Volia que jo, la meva família i els meus amics, cada vegada que passem per aquí, ens alegrem el dia sense que fos molt invasiu. Estic molt satisfeta i molt orgullosa i està molt relacionada amb la meva feina personal com a il·lustradora, on sempre busco el món femení i el món interior de les noies perquè suposo que m'hi veig representada», ha explicat. Gay ha assegurat que el concurs Riu d'Art fa que s'estigui situant Riba-roja d'Ebre «en un lloc d'honor dins dels festivals d'art de les Terres de l'Ebre». Totes les obres es podran veure en la ruta de la tercera edició del concurs que es presentarà aquest dissabte al vespre així com es podrà aprofitar per revisar totes les propostes de les dues primeres edicions.