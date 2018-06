Enxampen dos furtius pescant amb una modalitat prohibida a la badia dels Alfacs

La modalitat de pesca anomenada batre es fa durant la nit i consisteix en produir sorolls per fer anar els peixos cap a la xarxa

Actualitzada 28/06/2018 a les 14:20

Agents de la Guàrdia Civil del Destacament de Protecció de la Naturalesa (Deprona) de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita van enxampar, el passat dimarts, a dues persones que pescaven amb la modalitat prohibida del batre a la badia dels Alfacs, del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita. El batre es realitza de nit i consisteix a desplegar una xarxa al voltant d’una musclera o instal·lació per al cultiu de musclos. A continuació, amb una maça de fusta es colpeja l’embarcació tot fent sorolls perquè els peixos marxin cap a la xarxa. Aquests peixos solen atansar-se en horari a aquestes instal·lacions a fi d’obtenir aliment.Davant les sospites que alguns pescadors podrien practicar aquest tipus de pesca prohibida a la badia dels Alfacs, els agents del Deprona del Delta de l’Ebre i el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil van establir un operatiu policial per eradicar aquesta pràctica. Durant l’operatiu, es van enxampar dos veïns de Sant Carles de la Ràpita que havien capturat fins a 35 peixos amb aquest mètode de pesca il·legal.Els agents van aixecar acta de denúncia per practicar la pesca professional en una modalitat no autoritzada. També van intervenir 35 quilos de peix el qual, una vegada pas els controls sanitaris necessaris i trobar-se en condicions per al consum humà, va ser donat a un centre benèfic.