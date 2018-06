Enxampen a Deltebre un cotxe amb 80 quilos de peix per comercialitzar fora de llotja

El Destacament de Protecció de la Naturalesa (Deprona) va entregar el peix intervingut a un centre benèfic

Actualitzada 27/06/2018 a les 13:35

Guàrdies Civils del Destacament de Protecció de la Naturalesa (Deprona) de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita, van interceptar a Deltebre un vehicle que transportava al maleter caixes de 80 quilos de peix que s’intentava comercialitzar fora de llotja.En tenir coneixement que alguns dels pescadors desvien part del producte fora dels canals legals establerts per a la seva venda, la Guàrdia Civil va establir un operatiu a la sortida del port pesquer de Deltebre la passada setmana per tal d’eradicar aquesta pràctica irregular. En aquest operatiu els agents van enxampar un veí de Deltebre que transportava 80 quilos de peix fresc. Entre altres espècies transportava llenguado i sípia adquirits irregularment en no haver passar per la llotja ni tenir etiquetatge.Davant els fets, els agents van aixecar acta d’infracció per incomplir l’obligació d’emplenar els preceptius documents de control de l’activitat pesquera, que va ser remesa al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.Els exemplars intervinguts, una vegada van passar els controls sanitaris necessaris i comprovar que eren actes per al consum humà, van ser entregats a un centre benèfic.