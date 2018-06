Onze dotacions terrestres i tres helicòpters es troben treballant

Actualitzada 25/06/2018 a les 21:47

Diversos mitjans per terra i aeris es troben treballant en un incendi que s'ha originat aquesta tarda a la zona de Gorraptes a Vinebre (Ribera d'Ebre). El foc ha anat ascendint fins a la cima d'una muntanya de la zona i ha començat a perdre intensitat.Els Bombers de la Generalitat han activat onze dotacions terrestres i tres helicòpters del MAER per tal d'extingir-lo. A les 21 hores s'ha donat per estabilitzat, tot i que els Bombers encara hi són a la zona. El foc ha afectat 1,5 hectàrees de terreny, segons han informat els agents rurals.