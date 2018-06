L'Ametlla de Mar estrena una ambulància d'última generació

El vehicle sanitari municipal costa 70.000 euros i està equipat com una UVI mòbil

L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) ha estrenat aquest dilluns una ambulància d'última generació per reforçar el Servei d'Urgències Municipal (SUM), per atendre les emergències de la població i també les demandes socials i de serveis preventius. L'ambulància ha tingut un cost de 70.000 euros, assumits íntegrament pel consistori, està equipat com una UVI mòbil, disposa del material necessari per fer una atenció sanitària avançada amb monitor i desfibril·lador semiautomàtic, respirador automàtic, material pediàtric, frigorífic per medicació, aspiradors de secrecions i escalfador de sèrums. També compta amb la darrera tecnologia de senyalització LED.El SUM de l'Ametlla de Mar es va posar en marxa l'any 2000 i actua com a servei d'assistència a les urgències i emergències del terme municipal, de transport sanitari urgent i d'atenció domiciliària. La plantilla està formada per set professionals i està previst ampliar-la aviat amb un nou tècnic d'emergències sanitàries o infermer/a.