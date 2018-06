Investigat per presumptament robar 3.500 quilos de garrofes d'una finca privada de Roquetes

L’home no va poder acreditar la tinença legal de les garrofes

Actualitzada 25/06/2018 a les 14:41

La Patrulla de Protecció de la Naturalesa (PAPRONA)de la Guàrdia Civil de Tortosa ha pres declaració en qualitat d’investigat a una home de 40 anys i nacionalitat espanyola per un delicte continuat contra el patrimoni. En concret, la persona en qüestió presumptament va furtar d’una finca privada de forma continuada 3.500 quilos de garrofes.Agents del Seprona van enxampar en una finca privada de Roquetes, durant la setmana passada, un vehicle que en adonar-se de la presència de la presència de la Guàrdia Civil intentava abandonar la finca. Els agents van identificar el conductor, així com a la inspecció de la zona de càrrega, i va localitzar cinc sacs que contenien un total de 70 quilos de garrofes acabades de recollir. En sol·licitar-li la documentació relacionada amb la procedència del producte que transportava, va mostrar un alt grau de nerviosisme, reconeixent que les havia recollit d’una finca privada sense autorització del seu propietari.Arran dels fets esdevinguts, el PAPRONA de la Guàrdia Civil de Tortosa, va realitzar les indagacions tendents a l’esclariment dels fets. En aquesta investigació es va esbrinar que l’home havia estat venent de forma fraccionada almenys 3.500 quilos de garrofes valorades en uns 1500 euros.Per aquests fets es va procedir a la presa de declaració en qualitat d’investigat a l’home per un presumpte delicte continuat de furt i va ser posat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa.