El Grup Balfegó garanteix que podrà abastir a tots els clients després de l'incendi de divendres

L'empresa es posa a treballar en unes instal·lacions properes a la seva nau calcinada

Actualitzada 25/06/2018 a les 11:25

El grup tonyinaire Balfegó, de l'Ametlla de Mar garanteix que podrà abastir de tonyina roja a tots els seus clients, a partir d'aquest dilluns, un cop superada la incertesa i establert un gabinet de crisis, després que divendres perdessin la major part de la seva nau de manufactura del peix en un incendi. Després de valorar diverses noves localitzacions on traslladar les seves operacions, el grup ha decidit instal·lar-se a una nau propera a la que es va veure afectada pel foc. En un comunicat, Balfegó ratifica que no es perdrà «ni un lloc de treball, ja que tenen molta feina per fer», s'ha disculpat amb els clients i ha apel·lat a la seva «paciència i comprensió» «pels possibles retards que es puguin produir en l'abastiment els propers dies». L'incendi, que va cremar el 80% de les instal·lacions de la companyia tonyinaire, ja ha estat extingit.