Controlat de matinada l'incendi que crema una nau del grup tonyinaire Balfegó a l'Ametlla de Mar

Actualitzada 23/06/2018 a les 11:48

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat a la 01.39 hores de la matinada d'aquest dissabte l'incendi que crema una nau del grup tonyinaire Balfegó a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat el 80% de la instal·lació, de 4.500 metres quadrats i situada al quilòmetre 1.113 de l'N-340, a la plaça Polígon Industrial de l'Ametlla de Mar. «Els Bombers donen per controlat l'incendi al polígon industrial de l'Ametlla de Mar. Tenim uns grans cossos que vetllen per la nostra seguretat. Bona feina!», ha felicitat via Twitter el conseller d'Interior, Miquel Buch. Tots els treballadors de l'empresa han pogut sortir quan començava el foc i estan fora de perill. Preventivament s'han desallotjat cinc treballadors d'una empresa propera. L'avís s'ha rebut a les 18.05 h i fins a 25 dotacions terrestres dels Bombers i 55 efectius humans han treballat per apagar les flames. També hi han participat efectius de Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).A l'arribada dels efectius, l'incendi estava totalment desenvolupat i ha fet col·lapsar part de l'estructura. Eduard Martínez, cap de la regió d'emergències Terres de l'Ebre, ha explicat que els Bombers han prioritzat els elements més vulnerables com ara dipòsits a pressió, la zona d'oficines i una nau propera a l'incendi. També el sector de la façana sud, on hi havia contenidors preparats pe a l'expedició.El foc ha afectat la zona oest de la nau, on es troba la zona de producció, aproximadament un 80% de la instal·lació. Aquí els efectius han treballat des de l'exterior amb l'ajuda, també, de dues autoescales. Des de l'interior de la nau, a la zona d'oficines, s'ha treballat per evitar que l'incendi no es propagués per aquesta zona. En última instància s'ha atacat l'ala oest pel canvi de vent, perquè no afectés la nau annexa.Martínez ha explicat que hi ha 25 mitjans treballant, 11 vehicles d'aigua, 2 autoescales, un punt de trànsit i 10 vehicles de suport. En total hi treballen 55 bombers. També hi ha a lloc 3 grues municipals per retirar els vehicles que estan estacionats a la zona. Els Bombers esperen poder tenir el foc controlat en un parell d'hores, tot i que alguns efectius s'hi quedaran tota la nit remullant la zona.Segons informen els Mossos d'Esquadra, que han desplaçat 4 patrulles, 5 treballadors han estat desallotjats, com a mesura preventiva, d'una empresa nàutica propera a la nau afectada.