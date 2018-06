La Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes veu incompatible el monument franquista de l'Ebre amb la Capitalitat Cultural de Tortosa

L'entitat demana aprofitar el context polític i la «maduració democràtica» dels ciutadans per fer el pas definitiu per retriar aquest símbol feixista

La Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes considera que Tortosa «no es pot permetre» mantenir el monument franquista al mig de l'Ebre després de ser elegida capital de la Cultura Catalana de 2021. Just quan es compleixen 52 anys de la inauguració del monòlit per part del dictador Franco –el 21 de juny de 1966-, l'entitat torna assenyalar que aquest símbol feixista i la decisió en consulta popular de reinterpretar-lo és «una imatge que malmet la projecció de la ciutat, interna i externa». La Comissió celebra que la ciutadania «vagi madurant democràticament» i s'hagi canviat sense rebombori el nom a la plaça i l'Institut Joaquim Bau, exalcalde de Tortosa durant la dictadura de Primo de Rivera i càrrec públic franquista. La plaça es diu ara 1 d'Octubre i l'Institut Dertosa.Per altra banda, no hi ha novetats sobre el projecte de reinterpretació del monòlit però el consistori ja treballa en el catàleg de vestigis franquistes que ha d'elaborar en compliment de l'article 15.3 de la Llei de Memòria Històrica, com va reclamar el jutjat contenciós de Tarragona, responent a la demanda de l'advocat madrileny Eduardo Ranz. El jutge va determinar que el catàleg pot aclarir si s'ha de retirar el monument complint amb la normativa tot i que reiterava que el monòlit no és propietat de l'Ajuntament de Tortosa ni està situat en un espai de domini públic municipal.Sobre aquest debat de a qui recau la responsabilitat del monument franquista de l'Ebre, la portaveu de la Comissió per la Retirada de Símbols Franquistes de Tortosa, Ester Baiges Miró, ha insistit en què és una qüestió de «voluntat política». «Són excuses de mal pagador, perquè si com Ajuntament declares que no n'ets el propietari, no té sentit que facis una consulta sobre què se n'ha de fer», ha apuntat.La Comissió també recorda que el Síndic de Greuges ha tornat a interpel·lar recentment a l'actual alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, en una estada a la ciutat al mes d'abril, perquè retiri el monòlit feixista, i han recordat que així ho va defensar també l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, en la Nit de Santa Llúcia de Tortosa de 2016, quan era president d'Òmnium. «La sensibilitat va canviant i la recuperació de la Memòria Història així com avançar cap a la República Catalana sí que hauria de ser una prioritat del nostre Govern», ha defensat Bages Miró.«De vegades han de passar els anys i esdeveniment molt grossos perquè ens caiguin les venes dels ulls i que es facin noves valoracions», ha dit la portaveu, en referència al canvi de nom de la plaça Joaquim Bau, que feia dècades que reclamaven diverses entitats de la ciutat. «El monument de l'Ebre és el monument franquista més gran de tot Catalunya. Si ha arribat l'hora de parlar del Valle de los Caídos, aquí és hora de parlar del monument que tenim al riu», ha demanat la portaveu de la Comissió tortosina.