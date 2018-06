Intervinguts 50 quilos de tellerina de talla antireglamentària a Deltebre

Els exemplars comissats van ser tornats al seu medi natural

Actualitzada 22/06/2018 a les 14:59

Agents del Destacament de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita han intervingut a la localitat de Deltebre una partida de 50 quilos de tellerina de talla antireglamentària que havien estat extrets il·legalment de la zona costanera del Delta de l'Ebre.Segons informa el Ministeri d'Interior en un comunicat, la Guàrdia Civil va tenir coneixement que diversos mariscadors de la zona feia cert temps que capturaven tellerina «sense fer una correcte selecció i sense tornar al seu hàbitat natural les espècies amb talles inferiors a les reglamentàries».Després de localitzar diferents punts costaners susceptibles per a la captura, a principi de setmana es va establir un operatiu als accessos de Deltebre, on es van interceptar diverses persones que transportaven més de 300 quilos de tellerina que acabaven d'extreure del fons marí.Després de comprovar el producte i realitzar in situ la comprovació de la mida, es van intervenir 50 quilos de l'espècie de talla antireglamentària, que posteriorment van ser tornats al seu medi natural per part dels agents.Per aquest motiu es va procedir a aixecar sis actes d'infracció, per intentar comercialitzar productes aqüícoles amb destí al consum humà amb un pes o mida, inferior a l'autoritzat, que van ser remeses al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.La tellerina és un mol·lusc bivalve amb les valves pràcticament simètriques, predomina al Mediterrani, viu a la zona costanera a una distància de la platja d'entre 2 o 3 metres fins als 20, s'alimenta de matèria orgànica i microorganismes en suspensió a l'aigua, té un temps de vida curt d'entre 2 i 3 anys, i es considera un àpat molt apreciat.La captura d'aquest mol·lusc es realitza a baixamar.