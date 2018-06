La Plataforma del Sénia demana a Ribera on són els informes pel desmantellament del Castor

La ministra de Transició Ecològica va assegurar al Senat que no trobava els documents encarregats pel govern del PP

Actualitzada 21/06/2018 a les 10:38

La Plataforma del Sénia ha demanat al nou executiu estatal una còpia dels informes emesos pel govern anterior en relació amb el desmantellament del projecte Castor. També demana els que es puguin encarregar d'ara endavant i els informes emesos pel MIT i la Universitat de Harvard en relació amb aquest projecte. La Plataforma del Sénia fa aquesta petició després que la nova ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, assegurés al ple del Senat d'aquest dimarts que no havia trobat els informes que, suposadament, l'anterior govern espanyol del PP havia encarregat per determinar els hipotètics riscos de desmantellar les instal·lacions del projecte Castor.«A data d'avui no conec aquests informes, no els tinc, no els he trobat, encara no tinc constància a qui s'han encarregat i en quin moment estan», s'excusava Ribera, que alhora es comprometia a tenir respostes «el més aviat possible» arran de la pregunta plantejada pel senador d'ERC, Miquel Aubà.En aquest sentit, va reconèixer que, fins ara, l'única informació disponible és l'estudi encarregat al MIT i a la Universitat de Harvard, que va ratificar la relació entre sismes i injeccions de gas però que intentava exculpar l'empresa concessionària Escal UGS, controlada per Florentino Pérez. Són dos dels documents que han demanat també els membres de la Plataforma del Sénia.Aubà, que ja havia plantejat a l'anterior executiu del PP nombroses preguntes sobre el desmantellament, volia conèixer quan estaran disponibles uns informes que l'anterior Ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va utilitzar constantment com a coartada per esquivar la qüestió.