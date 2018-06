La jutgessa Lamela arxiva la querella contra cinc exministres pel projecte Castor

Es descarta qualsevol delicte penal en la construcció del magatzem subterrani de gas

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha arxivat la querella contra cinc exministres, uns altres dos ex alts càrrecs i dos empresaris, entre ells el president d’ACS, Florentí Pérez, després de descartar qualsevol delicte penal en la construcció del magatzem subterrani de gas Castor, a Castelló.En una interlocutòria coneguda avui, la titular del Jutjat Central d’Instrucció número 3 adopta la versió de la Fiscalia, i desestima la querella en tant que aquesta obra no respon a una idea «aïllada ni peregrina», sinó que es va deure a una política prèviament planejada des de 2002, abans fins i tot de què els querellats accedissin als seus càrrecs.Així mateix, afegeix que «tampoc no sembla que l’actuació estigués guiada per un afany de perjudicar els interessos de l’Administració, adoptant resolucions injustes, arbitràries o manifestament contràries a la llei,» sinó que va ser «raonada i documentada».Presentada per l’Observatori del Deute en la Globalització, Xnet i l’Institut de Drets Humans, la querella s’adreçava contra els exministres socialistes Joan Clos i Miguel Sebastián, que van ocupar la cartera d’Indústria; Magdalena Álvarez, titular de Foment i Elena Espinosa de Agricultura; així com contra José Manuel Soria (PP), per la seva etapa a Indústria.Interposada per presumptes delictes de prevaricació, estafa, frau a l’Administració i malversació, s’estenia a més contra el president d’Escal UGS -concessionària del projecte-, Recaredo del Potro; Florentí Pérez, per la participació del 60 % que tenia ACS; l’exsecretari general d’Energia socialista, Ignasi Nieto, i l’exconseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana Juan Cotino, del PP.