Ferit el conductor d'un camió després de bolcar i perdre part de la càrrega a l'Ametlla

L'home ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb pronòstic menys greu

Actualitzada 21/06/2018 a les 09:59

El conductor d'un camió ha resultat ferit menys greu després de bolcar a l'AP-7 a l'alçada de l'Ametlla de Mar, el matí d'aquest dijous 21 de juny. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït a les 6.05h al punt quilomètric 292 d'aquesta via en sentit València.Per causes que es desconeixen, el camió ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant tot perdent part de la càrrega que portava, consistent en productes diversos de supermercat que han quedat fora de la via. A més, s'han produït danys materials, ja que la viona ha quedat afectada.Com a conseqüència, el conductor del camió ha resultat ferit menys greu. El SEM s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb una única ambulància i ha evacuat l'afectat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Pel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat un carril fins a les 9.26h, quan s'ha reobert i s'ha normalitzat la circulació. S'ha produït fins a un quilòmetre de retencions.