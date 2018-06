Detenen un tortosí per reobrir una falsa associació cannàbica a Ferreries

Un operatiu al febrer ja va acabar amb sis detinguts i el tancament del local on es venia i es consumia marihuana

Actualitzada 21/06/2018 a les 18:58

Els Mossos d'Esquadra han detingut, aquest dimecres, una home de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tortosa, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.A principis d'any, el Mossos i la Policia Local de Tortosa van obrir una investigació, en ser informats que en un local de Ferreries, al carrer Ramon Llull, s'hi estava venent i consumint marihuana, sota la falsa aparença d’una associació cannàbica. En aquell moment, al mes de febrer, es van detenir 6 persones per tràfic de drogues i es va precintar el local.La policia ha tingut coneixement que al mateix establiment s'hi tornava a dur a terme la mateixa activitat. Després de vigilar el local i les persones que hi accedien, aquest dijous hi van entrar i van intervenir 3 quilos de marihuana en cabdells, 34 cigarretes preparades, 2 peces d'haixix, 2 bàscules de precisió i 250 euros en efectiu. Es va detenir l'acusat i es va tornar a precintar el local.El noi va quedar en llibertat després de declarar en dependències judicials i a disposició de ser citat pel jutge. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.