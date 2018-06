La Guàrdia Civil i la Policia Local han detingut un home de 43 anys i nacionalitat brasilera com a presumpte responsable de la plantació

Actualitzada 21/06/2018 a les 14:29

Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil d’El Vendrell i la Policia Local de Roda de Berà ha desmantellat una plantació tipus ‘indoor’ amb 1.764 plantes de marihuana en una casa de Roda de Berà. Els cossos de seguretat han detingut un home de 43 anys i nacionalitat brasilera com al presumpte responsable del cultiu l’elaboració i el tràfic de la substància, a més de confiscar 1 quilo de cabdell de marihuana.La investigació es va iniciar al març arran de l’avís de veïns de la zona, que van alertar que sentien una forta olor de marihuana provinent d’un habitatge. Arran d’aquestes informacions i de la investigació, es va poder ubicar tant el domicili on pel que sembla es podrien conrear i elaborar substàncies estupefaents com la persona responsable. L’habitatge, amb una superfície útil de 300 metres quadrats, s’havia llogat al principi de l’any passat a una persona de nacionalitat brasilera, pel que sembla, amb l’única intenció d’allotjar plantacions de marihuana.La Guàrdia Civil i la Policia Local van realitzar l’entrada i el registre al domicili ahir dimecres cap a les 7 de la tarda. En aquell moment es trobava a l’interior de l’habitatge l’inquilí i responsable de la plantació, el qual va ser detingut per un delicte de tràfic de drogues. L’interior de l’habitatge s’havia dividit en dues zones, una per a residència i una altra, que ocupava la major part de l’habitatge i el garatge, per al cultiu, manipulació i assecatge de la marihuana.L’operació ha permès desmantellar una plantació tipus Indoor amb 1764 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, 1.000 grams de marihuana seca per a la seua distribució, 2 bàscules de precisió, una escopeta d’aire comprimit, útils i material per al cultiu i venda de la substància.Al detingut, un home de 43 anys d’edat, de nacionalitat brasilera se li imputa un presumpte delicte contra la salut pública -cultiu, elaboració i tràfic de substàncies estupefaents- i un altre de defraudació de fluid elèctric. L’home passarà a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 d’El Vendrell.