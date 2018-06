Denuncien un veí de Sant Jaume d'Enveja per capturar caderneres

L’home, de 32 anys, havia desplegat una xarxa japonesa per capturar aquests ocells a Santa Bàrbara

Actualitzada 21/06/2018 a les 13:42

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa ha denunciat un home de 32 anys i veí de Sant Jaume d’Enveja per capturar caderneres amb arts prohibides. L’individu va ser enxampat realitzant aquesta activitat il·legal a la partida Mianes del terme municipal de Santa Bàrbara.Els fets es remunten al passat diumenge a l’àrea privada de caça de Santa Bàrbara, on la Guàrdia Civil va localitzar instal·lada al terreny rural obert una xarxa japonesa de grans dimensions. Al seu voltant, També hi havia dos gàbies amb caderneres vives i anellades utilitzades com a reclam per caçar més ocells d’aquesta espècie.Els agents van localitzar una persona a prop de la trampa i els ocells que va admetre que n’era el responsable. En no tenir cap autorització per realitzar aquesta activitat, l’home va ser denunciat davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ambient Natural de la Generalitat per infringir la normativa relacionada amb la protecció d’animals i la conservació de la flora, fauna i la biodiversitat.En l’actuació es van intervenir diversos exemplars de caderneres i passerell, els quals van ser alliberats al seu medi natural.