Dotze detinguts en una operació contra compradors d'imatges de pornografia infantil

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil els van identificar a partir de la informació recopilada en el desmantellament d'una xarxa de pedòfils el 2015 a Tortosa

Actualitzada 20/06/2018 a les 10:07

Els orígens de l'operació, a Tortosa

Un total de dotze persones han estat detingudes a tot l'Estat en una operació policial conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil contra compradors d'imatges de pornografia infantil. Per la seva part, els Mossos han detingut tres persones i n'investiguen nou més acusats de comprar aquestes imatges a través d'Internet i correu postal, mentre que la Guàrdia Civil ha fet 20 entrades, ha detingut 9 persones i n'investiga 22 més. L'operatiu s'ha desenvolupat arran de la informació obtinguda en l'operació 'Trinity', iniciada el maig del 2015 i que un any després va acabar amb un grup criminal que es dedicava a l'explotació sexual de menors d'edat i a la producció i venda de pornografia infantil, després de l'avís d'un centre de menors tutelats de la Generalitat a Tortosa.Un cop recopilada tota la informació de les vies utilitzades pel grup criminal per a la venda de pornografia infantil, a través d'Internet en diversos llocs web creats per això i també a través de correu postal, es van identificar 54 compradors arreu de l'Estat i en d'altres països. Aquest nou operatiu, de nom 'Ebisú', s'ha allargat deu mesos i el tipus bàsic pel qual es va iniciar per l'accés i/o tinença de pornografia infantil, però les gestions operatives realitzades i escorcolls van permetre destapar altres delictes relacionades.A Catalunya, es va descobrir, entre d'altres domicilis, una llibreria que havia mantingut relacions comercials amb l'empresa, vinculada al grup criminal, de la qual cosa es desprèn que va poder gestionar 1.050 comandes. També hi ha el cas d'un investigat a Ciudad Real, on es va localitzar material pedòfil produït en connivència amb una tercera persona, que també va poder ser arrestada hores després.D'altra banda, a Màlaga, també es va localitzar un professor d'institut que s'hauria aprofitat de la seva posició per acostar-se als alumnes o el cas d'un treballador d'una escola infantil a Cantàbria, que hauria fet fotos de caràcter pedòfil als menors i apropiar-se de la seva roba interior.A nivell internacional, s'ha determinat que aquest grup criminal va fer més de 900 operacions comercials amb més de 550 usuaris de 44 països, una informació que ja està sent tractada per la Interpol. Tot i que l'operació dels Mossos i la Guàrdia Civil ja s'ha donat per acabada, la informació recopilada prolongarà la investigació diversos mesos, motiu pel qual no es descarta poder desarticular més xarxes de producció i distribució de material pedòfil i noves detencions.La investigació va arrencar després de la desarticulació el passat 2016 d'una operació en què es van detenir set persones en total per múltiples delictes d'abús sexual a menors, producció i distribució de pornografia infantil, també en base a una col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, després de la detecció d'una situació de risc per part del personal de la DGAIA vinculat a un Centre Residencial d'Acció Educativa de Tortosa.Els Mossos van detenir tres persones al maig del 2015, dues de nacionalitat francesa i una de nacionalitat marroquina, que van ingressar a presó després de passar a disposició judicial, per efectuar abusos sexuals en un pis de Tortosa i on s'haurien enregistrat les escenes sexuals.L'anàlisi del material intervingut va permetre identificar la resta de components del grup organitzat, que s’ubicaven a Barcelona, Bilbao i València. Aquesta informació va donar lloc a un total de cinc escorcolls i quatre detencions. Aquestes persones havien estat detingudes en altres operacions policials on la seva activitat criminal també es centrava en la corrupció de menors del carrer.El domicili de Tortosa tenia preparat per a la seva distribució postal prop de 1.500 DVD i la productora tenia a disposició dels consumidors un catàleg amb més de 2.000 títols. La productora establerta pel grup criminal havia estat en funcionament entre els anys 2008 i 2015, últims anys en què van incorporar la distribució a través d'Internet.De l'anàlisi efectuada de les imatges intervingudes en les dues fases de l'operació, els menors implicats i de les activitats a internet, els investigadors van detectar 28 dominis a la xarxa des d'on s'estava distribuint el material, 12 terabytes d'informació, més d'un milió de fotografies i vídeos de pornografia infantil i més de 1.000 DVD.Els seus dominis amb més activitat per obtenir benefici econòmic van ser 'madeinbled.com', 'sexectoticboyz.com' i 'erectboyz.com'. Els investigats van utilitzar els segells comercials o marques als arxius gràfics produïts i comercialitzats mitjançant la seva activitat criminal.Els agents van comprovar que gran part del material de pornografia infantil difós era produït pel propi grup criminal mitjançant la captació i explotació sexual de menors que es trobaven en situació de risc marginal a les localitats de Barcelona, Tortosa, València i el Marroc.Un exemple del gran volum de feina que ha suposat aquesta investigació, són les tasques policials que els Mossos d'Esquadra ha dut a terme per identificar els menors implicats. Els investigadors van haver de revisar més de 5.000 fitxes de menors per poder arribar a identificar-ne quatre, a més de fer una anàlisi detallada fotograma a fotograma que va possibilitar la identificació de 27 víctimes i l’establiment de l'existència d'un mínim de 52 víctimes més.Les nacionalitats dels menors provenen del nord d'Àfrica, de països de l'Est, del continent asiàtic i d’Espanya. També van constatar que bona part de les imatges havien estat produïdes en viatges realitzats entre els anys 2000 i 2015 a Sri Lanka, Tunísia, Cambodja, Laos, Tailàndia, Singapur, República Txeca, Kenya, França, Java i Bali. Aquest material pedòfil era produït amb ànim de lucre, ja que el difonien per internet i per via postal, previ pagament. L'estudi patrimonial realitzat va demostrar que només en tres anys el líder del grup va rebre més de 80.000 euros.La investigació també va permetre constatar l'existència d'unes 80 víctimes menors d'edat, de les quals se’n van identificar a la major part.