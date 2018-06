Accident mortal en xocar un cotxe i un camió a la Fatarella

La passagera davantera del cotxe ha quedat ferida greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre

Actualitzada 20/06/2018 a les 11:40

Accident mortal, el matí d'aquest dimecres 20 de juny, a l'N-420 a l'alçada de la Fatarella. El conductor d'un turisme ha mort en patir un xoc frontal contra un camió al punt quilomètric 812 d'aquesta via. Per altra banda, la passatgera davantera del cotxe ha quedat ferida greu, mentre el conductor del vehicle pesant ha resultat il·lès.L'accident s'ha produït a les 7.23h a la N-420 a l'alçada de la fatarella, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen i que s'estan investigant, un cotxe i un camió han patit un xoc frontal i, com a resultat, el conductor del turisme ha mort, mentre que la copilot ha estat traslladada a l'Hospital de Móra d'Ebre amb pronòstic greu.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat un total de cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han hagut d'excarcerar els dos ocupants del turisme, que havien quedat atrapats dins el cotxe. A part, els Bombers també han procedit a netejar la calçada. També han acudit a l'indret el Servei d'Emergències Mèdiques i un total de cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra.Pel que fa a l'afectació viària, la carretera ha quedat completament tallada i s'han produï desviaments senyalitzats. Cap a les 11h s'ha reestablert el trànsit amb normalitat.