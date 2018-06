Mor l'escriptor i filòleg tortosí Manuel Pérez Bonfill

Pérez Bonfill, de 91 anys, fill predilecte de Tortosa i Creu de Sant Jordi, va impartir llengua i literatura a la ciutat durant més de 40 anys

Actualitzada 19/06/2018 a les 15:28

L'escriptor, poeta i filòleg tortosí, Manuel Pérez Bonfill, ha mort aquest dimarts a l'edat de 91 anys. Pérez Bonfill, nascut a Tortosa el 1926, era filòleg romànici va ser professor de llengua i literatura de secundària durant més de 40 anys. També va participar i col·laborar amb diverses publicacions periodístiques ebrenques, com la revista GEMINIS, La Zuda o el setmanari EbreInformes. La seva obra literària està formada per quatre llibres de narrativa, dos reculls poètics i una carpeta de poemes il·lustrat, així com diverses participacions en obres col·lectives, la darrera amb un recull de contes curts encadenats, Tren de Buit, el 2013. A més de diversos premis literaris, Pérez Bonfill va ser nomenat Fill Predilecte de la ciutat de Tortosa el 2016, i és Creu de Sant Jordi des de 2010.