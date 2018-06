El foc va cremar 35 tones de fusta, una màquina esmicoladora i dues cintes de transport

Un total de deu dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar, el vespre d'ahir diumenge 17 de juny, en un incendi en una planta de reciclatge de Tortosa. El foc va cremar 35 tones de fusta, una màquina esmicoladora i dues cintes de transport i no va causar cap persona ferida.L'incendi es va originar cap a dos quarts de 8 del vespre en una indústria de reciclatge situada al quilòmetre 11 de la C-42, a l'alçada del Mercadona de Tortosa. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar un total de 10 vehicles dels Bombers, que van aconseguir controlar el foc a les 20h i el van donar per extingit a les 21.44h. A causa del foc, van cremar 35 tones de fusta, una màquina d'esmicolar fusta i dues cintes de transport.Tot i l'aparatositat de l'incendi, que va crear unes vistoses flamarades i columna de fum, no hi va haver cap persona ferida.