L'Ajuntament de Tortosa aprova el Pla Econòmic i Financer 2018-2019 per incomplir la regla de la despesa

L'equip de govern aprova el PEF amb el vot contrari de Movem Tortosa i la CUP i l'abstenció del PSC i el PP

Actualitzada 18/06/2018 a les 11:59

L'Ajuntament de Tortosa no ha complert, en l'exercici 2017, amb la regla de la despesa estatal i ha hagut de presentar un Pla Econòmic i Financer (PEF) per al període 2018 i 2019, com estableix la llei 2/2012 d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En un ple extraordinari, aquest dilluns, el consistori ha aprovat el PEF amb el vot a favor de l'equip de govern municipal, PDeCAT i ERC, els vot en contra de Movem Tortosa i la CUP, i l'abstenció de PSC i PP. L'Ajuntament de Tortosa ha superat en 4,5 milions d'euros el límit de despesa de 2017, i l'oposició ha criticat que sigui pel sobrecost de la reforma del pont de l'Estat, la construcció del complex de les piscines i la indemnització a la qual ha hagut de fer front per la compra dels terrenys de la piscina de Jesús. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, ha defensat que la despesa s'ha disparat també per la impossibilitat computar en els comptes municipals els ingressos dels hospitals.El portaveu de Movem Tortosa, Francesc Vallespí, més enllà de rebutjar per «injusta» la llei Montoro, ha argumentat l'abstenció del seu grup a l'aprovació de PEF 2018-2019 donada «la gestió no del tot correcta» de la despesa que ha fet l'equip de govern. El regidor de la CUP, Xavier Rodríguez, que també ha votat en contra del PEF, ha descartat demanar la desobediència del consistori cap a una llei «ideològica» que «ofega les administracions que més serveis socials presten» però ha rebutjat el pla per ser una mesura per recentralitzar les inversions a l'Estat.Per altra banda, el PP i el PSOE s'han abstingut. En el cas dels socialistes, també s'ha criticat la gestió municipal de la despesa. El portaveu del PSC, Enric Roig, ha assegurat que el PEF no seria necessari sense els sobrecostos en inversions com el pont de l'Estat i el complex de les piscines i ha demanat que el PEF «no reverteixi negativament sobre servies tortosins i tortosines».Per la seva banda, l'alcaldessa Meritxell Roigé ha apuntat que el PEF és d'obligat compliment, malgrat tampoc l'equip de govern de Tortosa comparteixi la normativa i ha rebutjat que tingui res a veure amb l'increment de l'endeutament que s'ha fet durant el 2017 per assumir aquestes inversions a la ciutat. L'alcaldessa ha defensat que no és la primera vegada que cal aprovar un PEF al consistori i que en aquest cas «ha vingut determinat per no poder computar els ingressos de l'Hospital de Jesús i que ha suposat haver de disparar la despesa».