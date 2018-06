Salvament Marítim rescata tres embarcacions

Totes tres van patir incidents a la costa de l’Ebre

Salvament Marítim va rescatar tres embarcacions, ahir, que estaven a la deriva. Totes tres van quedar-se, per motius diversos, al mig del mar. La primera va ser una llanxa motora que es trobava a la deriva a la desembocadura de l’Ebre amb dos tripulants. Salvament Marítim va activar l’helicòpter per localitzar-la i un cop trobada van enviar el vaixell Salvamar Achernar per remolcar-la fins a la costa La segona embarcació va tenir lloc a la Punta de la Banya i també va tenir implicada una llanxa motora amb dos tripulants, que en aquesta ocasió va acabar varant. Salvament Marítim va realitzar el mateix procediment, van localitzar la llanxa amb l’helicòpter i la van remolcar amb Salvamar Achernar fins a Sant Carles de la Ràpita Finalment, la darrera embarcació que van rescatar va ser un veler amb dos tripulants en la qual el timó no podia dirigir la nau. Aquest veler va sortir de Sant Carles de la Ràpita i va arribar a Vinaròs on Salvamar Achernar els va remolcar fins al port més proper de Vinaròs per indisposició d’una tripulant.