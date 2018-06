El foc ha calcinat les dues naus de la històrica empresa fundada el 1917 i ha deixat un ferit de poca gravetat

Actualitzada 17/06/2018 a les 13:54

Un incendi ha calcinat les emblemàtiques drassanes Nicolau, a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). El foc –amb una espectacular columna de fum- ha cremat les dues naus de la històrica empresa i ha deixat un ferit de poca gravetat, que ha estat evacuat a l'hospital d'Amposta, segons han informat els Bombers de la Generalitat. L'avís del succés es va rebre a les 21.07 hores d'ahir dissabte a la zona de l'embarcador de les Muscleres, entre la Ràpita i el Poblenou del Delta. 12 dotacions dels Bombers es van desplaçar al lloc i han pogut donar per controlat el foc cap a les tres de la matinada. Les flames han calcinat les dues naus de drassanes Nicolau –de 800 i 400 m2- amb embarcacions i materials diversos, així com una zona de vegetació que hi havia entre elles d'uns 5.000 m2. Dues persones d'un habitatge del costat de la nau van ser desallotjades i, segons els Mossos d’Esquadra, ja han pogut tornar al seu domicili. També s'ha reobert a la circulació la TV-3408, que havia quedat temporalment tallada durant unes hores per l'incendi.Segons els Bombers, aquest diumenge al matí encara quedaven punts calents al perímetre i a dins, i tres dotacions han estat remullant la zona des de fora ja que hi havia perill que la nau pogués col·lapsar. Cap a tres quarts de dotze del migdia el foc s'ha donat per extingit i les dotacions de Bombers s'han retirat de la zona. En aquest incendi també hi ha treballat cinc unitats dels Mossos d'Esquadra, ambulàncies del SEM i patrulles de la Policia Local. Drassanes Nicolau és una emblemàtica empresa de l'Ebre que es va fundar l'any 1917 i que es dedica a la construcció de vaixells de pesca professional i embarcacions d'oci i a la venda de motors marins.