Aturen un cotxe en un control de trànsit al Montsià i hi troben 50 ocells destinats a la venda il·legal

Els Mossos van intervenir també xarxes per capturar els ocells en el turisme en el qual viatjaven quatre veïns de Tarragona, que van ser denunciats administrativament

Actualitzada 14/06/2018 a les 11:50

Els Mossos d'Esquadra van decomissar 50 ocells fringíl·lids destinats a la venda il·legal durant un control de trànsit al terme de Santa Bàrbara, al Montsià, el passat 8 de juny.Els agents van aturar un turisme amb quatre homes que transportava una gran quantitat de petits ocells. Efectius de la Unitat Regional de Medi Ambient es van desplaçar fins al lloc, on van trobar setze gàbies amb verdums, caderneres i passarells, fins a 50 ocells en total.Cap dels animals portava anella identificadora i cap dels passatgers va aportar documentació que acredités la seva procedència legal. En l'escorcoll del vehicle, a més, es van localitzar quatre xarxes per capturar i material com estaques, pals i cordes per muntar-les.Alguns dels ocells, a més, portaven anelles a les potes per poder-los lligar i utilitzar com a reclam. Els agents van intervenir els fringíl·lids –que posteriorment van ser lliurats a un centre de recuperació de fauna salvarge- i van denunciar administrativament els quatre homes per tinença i captura protegida d'animals salvatges,.