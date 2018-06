Foment aprova la construcció de tres rotondes i la millora d'enllaços a l'N-340

Les obres compten amb un pressupost de 2,8 MEUR

El Ministeri de Foment ha sotmès a informació pública el projecte de traçat i construcció de tres rotondes així com la millora de diversos enllaços a la N-340, segons publica aquest dimarts el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Amb un pressupost de licitació de 2,8 milions d'euros, aquestes obres han de permetre aixecar tres rotondes a l'altura dels termes municipals de Sant Carles de la Ràpita, Amposta i l'Ampolla. També s'inclou la millora d'enllaços perquè guanyin en funcionalitat al terme municipal d'Alcanar –amb la construcció de dos glorietes per formar un enllaç en forma de diamant-, a Sant Carles de la Ràpita –amb una rotonda a la N-340 per ordenar correctament els moviments de l'enllaç existent- i a l'Ametlla de Mar –també amb dos glorietes externes per formar un enllaç de diamant-. Addicionalment, s'ha previst la millora de la intersecció de la N-340 en el tram del Coll de Balaguer, a l'Hospitalet de l'Infant, amb el teòric objectiu de millorar la seguretat vial.El moviment veïnal que reclama la gratuïtat de l'AP-7 ja ha anunciat que demanarà als ajuntaments ebrencs que presentin recursos en contra d'aquestes actuacions. Consideren que la construcció de noves rotondes a la N-340, arran de l'acord de l'anterior govern del PP amb la Generalitat i alcaldes, no solucionaran els greus problemes de sobrecàrrega i accidentalitat que pateix la via. Per contra, consideren que, a la pràctica, entorpiran la fluïdesa del trànsit i forçaran els conductors a desviar-se per l'AP-7 i, així, beneficiar els interessos de les empreses concessionàries de l'autopista de peatge.