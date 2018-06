Ferran Civit serà el president de la Comissió d'Investigació al Parlament sobre el Castor

Segons ERC aquest cas simbolitza «la manera de funcionar» de l'Estat espanyol, una «simbiosi d'interessos» entre «PSOE, PP i les grans empreses»

Actualitzada 12/06/2018 a les 18:42

El diputat al Parlament d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Ferran Civit serà el president de la Comissió d'Investigació sobre el cas Castor, que es posarà en funcionament els propers dies a la cambra catalana. L'elecció de Civit s'ha acordat aquest dimarts al matí per majoria a la Junta de Portaveus, que també ha decidit que es constitueixi una Mesa complerta tot i no ser necessari a les comissions d'investigació. Els diputats ebrencs Irene Fornós i Lluís Salvadó exerciran de portaveus del Grup Republicà a la comissió.La creació de la comissió es va aprovar en el darrer ple a partir d'una proposta d'ERC que es va registrar conjuntament amb JxCat, Catalunya en Comú i la CUP.L'objectiu, tal com va destacar el diputat Lluís Salvadó, és «posar llum sobre un projecte ple de foscor, que simbolitza la manera de funcionar de l'Estat espanyol, una simbiosi d'interessos entre el PSOE i el PP i els grans grups empresarials».