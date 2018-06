Ambdós animals estaven encadenats a unes oliveres, sense cap tipus de menjar a prop

Actualitzada 12/06/2018 a les 19:16

Un veí de Tortosa va ser denunciat el passat dimarts per tenir un ase i un poni en males condicions en una finca d'oliveres del Coll de l'Alba. Els Mossos d'Esquadra van localitzar primer el poni lligat a un arbre amb un cadena de quatre metres. L'animal no tenia a l'abast ni aigua ni cap tipus d'aliment i presentava signes de desnutrició.En una altra zona de la finca, els agents van localitzar un ase, el qual també estava lligat a una olivera. En aquest cas, la cadena envoltava una de les potes i l'animal no es podia moure. L'ase tampoc tenia cap tipus d'alimentació ni aigua a prop i estava desnutrit. Per aquest motiu, els Mossos van denunciar al seu propietari per descurança de l'ase i del poni.