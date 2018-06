En llibertat el rapitenc acusat de disparar trets intimidatoris a dos homes que li reclamaven diners

El jutge ha decretat una ordre d'allunyament mentre duri la instrucció

Actualitzada 11/06/2018 a les 17:11

El jutjat d'instrucció 4 de Lleida ha acceptat deixar en llibertat l'acusat, un veí de Sant Carles de la Ràpita, de disparar un home durant una discussió que va tenir lloc el 8 de maig a Alpicat (Segrià). Així ho ha demanat a través d'un escrit el seu advocat, Joan Argilés, que defensava que la presència de la pistola va ser «intimidatòria» i que era la presumpta víctima qui volia agredir el seu client caminant cap a ell amenaçant-lo. A més, afegeix Argilés, tant el denunciant com l'altre home que l'acompanyava eren molt corpulents i el seu client va agafar la pistola per defensar-se. L'advocat destaca també que els trets efectuats no van ferir ningú precisament perquè «no tenia cap intenció de matar». El jutge va ordenar presó provisional a l'inici de la instrucció, però arran de les declaracions de testimonis i perjudicats, ha considerat ara que la privació de llibertat provisional «ha perdut proporcionalitat» i ha estimat la petició de l'advocat de la defensa. En tot cas, recull la interlocutòria del jutjat d'instrucció 4 de Lleida, l'existència d'uns casquets de bala detonats contra el perjudicat «evidencien una situació de risc». És per això que acorda prohibir l'investigat comunicar-se o apropar-se a menys de 300 metres del denunciant, mentre duri la instrucció.En un primer moment, quan el detingut va passar a disposició judicial el 10 de maig, el jutge va ordenar presó provisional basant-se en els fets relatats en la denúncia per una de les víctimes, que es referien a uns trets efectuats per l'investigat contra el perjudicat durant una discussió. L'acusava d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes.L'advocat de la defensa, Joan Argilés, però, considera que l'homicidi en grau de temptativa del qual s'acusava al seu client «no resulta acreditat» i així li ha fet saber al jutge a través d'un escrit. Argilés defensa que, en tot cas, els fets pels quals s'acusa al seu representat podrien ser qualificats d'un delicte de lesions ja que els trets els va fer per «autodefensa», de manera «intimidatòria» i «no cap a la presumpta víctima», concreta. El jutge, en una interlocutòria, ha pres en consideració la petició de l'advocat i, després d'escoltar el testimoni de persones que eren presents al lloc en el moment dels fets, ha decidit ara deixar en llibertat per aquests fets l'investigat, de manera provisional. Tot i això, li ha imposat una ordre d'allunyament del denunciant.L'acusat, M. F. M., veí de Sant Carles de la Ràpita, de 34 anys i nacionalitat espanyola, va declarar al jutjat de guàrdia que dos homes el van agredir i que ell va disparar un tret a terra perquè marxessin però que se li van tirar a sobre i que si hi va haver més trets deurien ser durant el forcejament. Segons l'informe policial, els agents van trobar tres casquets de bala a terra i una bala sense detonar, totes de 9 mil·límetres. La presumpta pistola amb què s'haurien disparat els trets la van trobar a la perruqueria de la dona del detingut, davant de la qual van tenir lloc els fets, minuts abans de les set de la tarda. Segons l'informe dels Mossos d'Esquadra, el detingut va disparar almenys dos trets contra els dos homes, un dels quals li reclamava diners perquè es va sentir estafat pel detingut amb la venda d'un cotxe.