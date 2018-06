El moviment per l'AP-7 gratuïta convertirà el seu tall 200 en un record als 40 anys de la tragèdia dels Alfacs

Els veïns programen per al pròxim 11 de juliol un acte al punt de l'antiga N-340 on va tenir lloc el sinistre per homenatjar les persones que van patir-lo i van ajudar

El moviment veïnal de les Terres de l'Ebre que reclama la gratuïtat de l'autopista AP-7 convertirà el 200 tall reivindicatiu de carretera en un acte de record dels 40 anys de la tragèdia dels Alfacs. Ho farà traslladant l'habitual concentració de protesta al mateix dia de l'aniversari, l'11 de juliol, i al mateix lloc on va tenir lloc l'explosió d'un camió cisterna carregat de propilè que va acabar matant 215 persones i deixant-ne més d'un centenar de ferides, a la rotonda de l'antiga N-340 vora el càmping dels Alfacs, al terme municipal d'Alcanar. «Volem fer un homenatge i la reivindicació quedarà al costat. Estarà la pancarta però no serà el tema principal», ha avançat a l'ACN el portaveu del moviment 'Prou! AP-7 Gratuïta Ja!', Llorenç Navarro. Els veïns convidaran a l'acte representants dels equips d'emergències, sanitaris, voluntaris o periodistes que van viure de prop la tragèdia, a més de representants de les administracions o dels ajuntaments d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita. Tampoc descarten la presència de familiars de les víctimes.L'acte, segons la previsions del moviment veïnal, que prèviament s'ha adreçat als alcaldes de la Ràpita i Alcanar, s'ha previst com un tall de carretera amb la durada prevista dels habituals 45 minuts a partir de les set de la tarda. En aquesta ocasió, recorden, serà en una via, l'antiga N-340, que actualment funciona com a carretera local i amb una intensitat de trànsit molt menor. Va ser, precisament, després que arran de l'accident les autoritats estatals obliguessin els camions que transportaven matèries perilloses a circular per l'autopista AP-7 i construir la variant de Sant Carles de la Ràpita. Per fer coincidir el tall 200 amb l'efemèride, els veïns, que ja no preveuen protestar durant el dissabte vigília de Sant Joan per evitar complicacions de trànsit, traslladaran el tall del dissabte, 7 de juliol, a dimecres 11.Serà, en paraules de Navarro, «un parèntesi» a l'habitual acció reivindicativa per exigir la gratuïtat de l'autopista AP-7 i, així, homenatjar les víctimes, els professionals i les administracions que es van implicar en les tasques de rescat i suport. «Convidem a totes les administracions i a les persones a les quals aquest episodi ens ha marcat. Van ser 215 persones que venien a gaudir de les nostres terres i es van quedar», ha explicat el mateix portaveu. Després del tall previst, el moviment veïnal té previst traslladar-se al cementiri de Tortosa per fer una «petita ofrena» a tres víctimes que es troben allí enterrades que no van poder ser identificades. «En comptes d'una celebració és un dol: i ho hem de veure com a record, gràcies als que van intervenir no van ser més», ha recordat.Després d'un cap de setmana negre a la mateixa N-340 al seu pas per les Terres de l'Ebre, amb un accident mortal al Perelló que ha deixat dos morts i quatre persones ferides, Navarro ha recordat la importància de la seguretat en el trànsit, que arran de la tragèdia dels Alfacs es va posar en qüestió i va suposar la implementació de noves mesures. «No ens n'adonem que, un dia, amb una facilitat brutal, per unes deficiències de control ens pot passar l'aberració que va passar. La carretera és el que ens porta més víctimes i suposa un degoteig continuat. La connectivitat és bàsica, importantíssima, però la seguretat també. Una de les coses que més ens importa com a moviment veïnal és la mobilitat amb seguretat», ha raonat Navarro, tot criticant la desídia administrativa que posa arguments econòmics per davant de les mesures que ajudarien a garantir un trànsit més segur, «més vies, més carrils i seguretat». «Tenim un problema diari i no és per treure'l només en campanyes electorals: s'ha de solucionar al mateix dia perquè les desgràcies no passin», ha tancat i recordant que, més enllà de mesures puntuals, l'elevat volum de trànsit per la N-340 incrementa considerablement la possibilitat d'accidents.