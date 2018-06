Dos morts en un accident a l'N-340 a l'Ampolla

El sinistre ha implicat dues furgonetes i un turisme

Actualitzada 10/06/2018 a les 11:04

Dues persones han perdut la vida aquesta matinada en un accident de trànsit. El sinistre ha tingut lloc quan faltaven pocs minuts per les sis del matí a l’N-340, a l’Ampolla. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal que ha implicat a dues furgonetes i un turisme. Com a conseqüència del xoc, els dos ocupants del turisme han mort a l’acte. A més, quatre persones han resultat ferides menys greus, dues d’elles han estat traslladades a l’hospital d’Amposta i les altres dues a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Fins al lloc del sinistre s’han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM. A causa de l’accident, la carretera s’ha tallat en els dos sentits de la marxa i s’han fet desviaments per l’A-7. En aquest moments, tan sols queda un carril tallat a la circulació.