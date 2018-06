La fuita havia obligat a aturar la reconnexió a la xarxa del grup II de la instal·lació

Actualitzada 08/06/2018 a les 17:26

La central nuclear d'Ascó torna a operar al 100% de potència un cop s'ha reparat l'avaria a la turbobomba d'aigua de l'alimentació principal 'A', que va obligar a aturar la reconnexió de la central a la xarxa del grup II dimarts, segons ha informat aquest divendres el gestor de la planta atòmica, ANAV. La planta estava en el procés d'increment de potència quan es va detectar el mal funcionament de l'equip i va ser necessari la seva aturada per corregir-ho. Es dona la circumstància que l'incident es va produir quan la central s'estava reconnectant arran d'una altra parada, el diumenge 27 de maig, que va servir per reparar un dels dos indicadors de flux neutrònic de rang estès. Segons ANAV i el Consell de Seguretat Nuclear, cap dels incidents ha tingut conseqüències per a les persones o el medi ambient.