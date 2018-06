La víctima, de 32 anys, havia sortit amb la seva barca des del municipi i no va tornar

La identificació forense ha permès confirmar que el cos trobat a 60 milles de la costa de Castelló pertany al pescador desaparegut al Delta de l’Ebre el passat 15 d’abril, segons ha confirmat la Guàrdia Civil de Castelló.Dimecres es va localitzar el cos, en avançat estat de descomposició, i va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de la ciutat.La víctima, un home de 32 anys i nacionalitat senegalesa, va desaparèixer el 15 d’abril al delta de l’Ebre. El pescador va sortir amb la seva barca des del port municipal de Deltebre (Baix Ebre) per anar a calar cap a la zona Marquesa, però no va tornar. L’operatiu de recerca, que es va allargar quatre dies per mar, terra i aire, no va donar cap resultat.