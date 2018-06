Detenen nou membres d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues a l'Ebre

Adulteraven les substàncies estupefaents i les distribuïen a Tortosa, Amposta, Deltebre, l'Ampolla, Roquetes i Campredó

Actualitzada 08/06/2018 a les 15:34

Nou persones d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues ha estat desarticulada per la Guàrdia Civil de Tarragona. El grup operava activament a diverses comarques dels Terres de l’Ebre. Els detinguts, de nacionalitat espanyola i tenen edats compreses entre els 21 i 55 anys, van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues i organització criminal.Els agents també han intervingut 4.000 pastilles d'èxtasis, 654 grams de metanfetamina, 742 grams de cocaïna, 410 grams d'haixix, 4’3 quilos de marihuana, 1 arma de fogueig, 14.500 euros en efectiu, diversos dispositius electrònics i útils per a la distribució de la droga, entre altres efectes.L'operació es va iniciar al gener de 2018, quan es van rebre nombroses queixes veïnals relacionades amb la venda de drogues en la localitat de Sant Carles de la Ràpita. Es va comptar amb la col·laboració la Policia Local d'aquesta localitat, a fi d'investigar i obtenir tots els indicis necessaris per a l'esclariment dels fets.Durant les primeres recerques, es va poder descobrir un dels punts de venda de droga més actius de la població, observant com diàriament persones acudien al domicili per proveir-se de substàncies estupefaents, principalment cocaïna i marihuana. Aquest punt de venda es proveïa d'una persona establerta en la localitat de Tortosa, coneguda pels investigadors per posseir nombrosos antecedents policials pels mateixos fets.De les investigacions que es van fer sobre els integrants de l'organització, es va poder descobrir que el subministrador de la substància era el cap de la mateixa. Aquest disposava de diverses persones de confiança que s'encarregaven de transportar la droga des d'altres províncies fins a la «guarderia» que posseïa l'organització, i posteriorment traslladar-la fins als punts de venda situats en diferents localitats del sud de Tarragona. Per als transports de més envergadura utilitzaven un vehicle llançadora per detectar possibles controls policials durant el trajecte.Durant la recerca es va confirmar que el cap de l'organització subministrava fins a set punts de venda situats en les localitats de Tortosa, Amposta, Deltebre, l'Ampolla, Roquetes i Campredó, a més del principal i més important situat en la localitat de Sant Carles de la Ràpita. Aquest mantenia freqüents contactes amb altres persones relacionades amb el narcotràfic a les províncies de Saragossa, Conca i Eivissa, amb l'objectiu de subministrar substancies estupefaents a aquestes, per a això es desplaçava amb bastant freqüència fins a aquestes ciutats per pactar quantitats i preu.Arran de les recerques practicades, durant la tarda del dia 4, es va interceptar un transport de droga que provenia de la província de Barcelona i la destinació de la qual era l'organització criminal investigada. Durant aquesta actuació es va procedir a la detenció de la persona encarregada de transport, intervenint un paquet amb 102 grams de cocaïna i del vehicle utilitzat per al transport.Per aquest motiu, durant el matí del dia 5, una vegada obtingut l'ordre d'entrada i registre de l'autoritat judicial, es va establir un operatiu policial format per agents de la Unitat Especial d'Intervenció (UEI) de la Guàrdia Civil, de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona i Agents de la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita, a fi de desarticular l'organització criminal investigada, practicant vuit registres domiciliaris en les localitats de Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Aldover i Els Reguers, intervenint una gran quantitat de droga, una arma de fogueig i 14.500 euros en efectiu.Cinc dels detinguts van ser posats en llibertat després de prestar declaració en dependències policials, i quatre d'ells, durant el matí del dijous, van ser posats a la disposició del jutjat d'instrucció núm. 1 d'Amposta que va decretar ingrés a la presó per a dos d'ells.