La Festa del Renaixement de Tortosa estrenarà una producció del coreògraf Roberto Olivan

Les entrades d'aquests espectacles ja estan a la venda

Actualitzada 07/06/2018 a les 14:42

L'Ajuntament de Tortosa ha presentat la programació fixa i els espectacles de pagament que es podran veure en la 23a edició de la Festa del Renaixement, amb que la capital ebrenca rememora i recrea l'esplendor del segle XVI. Una de les principals novetats de la programació és l'espectacle Meraki, produït i dirigit pel coreògraf ebrenc Roberto Olivan, i creat particularment per al Renaixement. Olivan convertirà la plaça de l'Absis de la Catedral, un dels espais més emblemàtics i singulars de Tortosa, en l'escenari d'una obra basada en la disciplina del circ i l'escenificació gestual. Els cors Flumine i Binota han treballat dos espectacles basats en el cant mentre que La Companyia, formada per exalumnes de l'Escola de Teatre de Tortosa, han creat un «sorprenent» passatge pel Palau del Bisbe i estrenaran una versió pròpia de Romeu i Julieta, conservant l'espai de William Shakespeare, el gran dramaturg renaixentista.La Festa del Renaixement de Tortosa també manté la clàssica i ineludible Taberna d'Enrico, creada i protagonitzada per Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, que s'ha mantingut des de la primera edició de la festa, l'any 1996, i que aquest any farà l'ullet al 25è aniversari que celebra el grup.Les entrades d'aquests espectacles estan des d'aquest dijous a la venda, alguns a través d'Internet i altres al punt de venda a la Casa de Festes de la ciutat.El cartell de la 23a edició de la festa de recreació històrica de Tortosa l'ha dissenyat Marta Viladrich i entre un potent collage d'imatges d'altres edicions, s'ha volgut fer també un petit homenatge al desaparegut Joan Carles Ventura, activista de la Festa i component fixe del campament de les Quincalles.