Intervenen més de 400 articles de joieria i bijuteria falsos al mercadet de la Ràpita

La Guàrdia Civil ha obert diligències en qualitat d’investigat al titular de la parada on es venien els productes, que simulaven articles de grans marques

Actualitzada 07/06/2018 a les 11:28

La Patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de Sant Carles de la Ràpita va intervenir un total de 401 articles de joies i bijuteria en una parada del mercadet d’aquest municipi per un suposat delicte contra la propietat industrial. Els cos policial ha instruït diligències en qualitat d’investigat al titular de la parada.Els Guàrdies Civils van rebre una trucada alertant que es podrien estar venent falsificacions de joies i bijuteria d’important marques al mercadet setmanal de la Ràpita. Els agents es van desplaçar al lloc i van comprovar que en una de les parades hi havia exposats rellotges, collarets, anells i polseres que imitaven molt acuradament als de marques de renom internacional.Els agents van intervenir 401 unitats de joieria i bijuteria i van instruir diligències per la seva entrega al Jutjat número 4 d’Amposta. Al propietari de les joies, de nacionalitat espanyola i 44 anys, se li han obert diligències en qualitat d’investigat per un suposat delicte contra la propietat industrial.